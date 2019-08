Crisi di Governo, attesa per i big al Quirinale. Prove d’intesa tra PD e M5S

Roma, 22 Ago 2019 – Con l’arrivo della delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni prende il via al Quirinale il secondo giorno di consultazioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo Fdi ha ricevuto alle 11 il Partito Democratico e a seguire la delegazione di Forza Italia.

“Abbiamo manifestato al presidente della Repubblica la disponibilità a verificare la formazione diversa maggioranza e l’avvio di una fase politica nuova e un governo nel segno della discontinuità politica e programmatica”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine dell’incontro con Mattarella. “Abbiamo espresso i primi non negoziabili principi – ha proseguito il segretario dem – a cui il nuovo governo dovrebbe rifarsi: chiara indiscussa scelta europeista, il pieno riconoscimento e la difesa della democrazia rappresentativa a partire dal valore della centralità del parlamento, una svolta radicale delle scelte economiche e di sviluppo per evitare ulteriori inasprimenti fiscali a cominciare da quello dell’Iva, una svolta con l’Europa sui flussi migratori rispetto ai decreti approvati in questa legislatura”. Zingaretti ha infine ribadito: “Se non dovessero esistere queste condizioni tutte da verificate lo sbocco della crisi sono nuove elezioni anticipate alle quali il Pd è pronto”.

Le consultazioni del Capo dello Stato riprenderanno poi nel pomeriggio alle 16 con la delegazione della Lega e infine alle 17 sarà la volta del Movimento Cinque Stelle.

Ieri il Capo dello Stato ha sentito telefonicamente il Presidente Emerito, Giorgio Napolitano, ha incontrato il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera, Roberto Fico, il Gruppo per le Autonomie Svp-Patt,Uv del Senato, il Gruppo Misto del Senato e della Camera e il Gruppo parlamentare di Liberi e Uguali. La maggior parte dei rappresentanti dei Gruppi ascoltati da Mattarella si è detto disponibile a sostenere un governo di ampio respiro, di lunga durata e solido.