Il personale della Polizia di Stato di Nuoro sequestra una piantagione di marijuana e arresta due persone.

Nuoro, 21 Ago 2019 – Nell’ambito di numerosi servizi predisposti dalla Questura di Nuoro finalizzati al rastrellamento delle aree agresti per contrastare la coltivazione e produzione di canapa indiana, sono staste predisposte da parte del personale della Squadra Mobile nuorese in collaborazione con il personale dipendente delle pattuglie con il compito di controllare le numerose aree agricole.

Nel corso di uno di questi servizi, con l’aiuto del personale del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, è stata sequestrata una piantagione di marijuana ubicata a Oliena, in località Gullei.

La piantagione, composta da 461 piante di altezza variabile fino a 90 centimetri circa, era stata attrezzata con un sofisticato impianto di irrigazione collegato direttamente ad una cisterna di 5000 litri.

Nel corso dell’attività, operata nel primo pomeriggio del 16 agosto, i poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza di un senegalese G.P., di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale, il quale si occupava di custodire la piantagione.

Ulteriori accertamenti hanno poi consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un giovane di Oliena, P.F., di 30 anni, pregiudicato. L’uomo, sebbene abbia tentato di sfuggire alle forze dell’ordine, abbandonando la macchina e dandosi precipitosamente alla fuga per le campagne, è stato inseguito e bloccato dagli agenti e quindi dichiarato in arresto in arresto.

Nella circostanza, il fermato si è anche reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.