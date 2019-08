Sorpresi con delle dosi di sostanza stupefacente pronte allo spaccio dai carabinieri della compagnia di Tonara: denunciate due persone.

Tonara (Nu), 20 Ago 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Tonara, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno della coltivazione, produzione e vendita di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà due persone di 20 e 22 anni del posto perché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari a conclusione di articolate indagini espletate anche attraverso vari servizi di osservazione, procedevano al controllo dell’abitazione nella disponibilità dei ragazzi.

Al termine delle operazioni sono stati rinvenuti 30 grammi di marijuana, nonché gli strumenti per preparare e confezionare le dosi di stupefacente, come un bilancino di precisione e un grinder per tritare le foglie di marijuana, sintomatico di un’attività di detenzione e confezionamento dello stupefacente ai fini della cessione a terzi.

Quindi i due sono stati sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’attività di prevenzione del personale dell’Arma di Tonara sui comuni della giurisdizione, ha inoltre consentito, di segnalare alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti un giovane studente, trovato in possesso di una modica quantità di Marijuana.