Sequestrate piante di marijuana dai carabinieri della Stazione di Pula e arrestato il ‘coltivatore’ per coltivazione illecita di stupefacenti.

Pula (Ca), 20 Ago 2019 – I carabinieri della Stazione di Pula, dopo un servizio antidroga, hanno arrestato ieri, nella flagranza del reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti Francesco Faa, di 58 anni.

Nella circostanza i militari dopo aver fatto irruzione all’interno dell’abitazione dell’arrestato, hanno rinvenuto, occultate sulla terrazza della camera da letto, 6 piante di cannabis indica, dell’altezza compresa tra cm. 70 e cm. 120 e 5,3 grammi di infiorescenze essiccate dello stesso tipo di droga.

Quindi l’uomo, dopo le formalità di legge, è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari.