Sanzionato dagli agenti della Squadra Volanti di Oristano conducente di Taxi trovato nelle prime ore del mattino di domenica scorsa con 13 persone a bordo

Oristano, 20 Ago 2019 – Nell’ambito dei servizi si controllo ferragostani, inerenti anche la sicurezza della viabilità, nelle prime ore del mattino di domenica scorsa, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Oristano in servizio di controllo del territorio, ha notato transitare un’autovettura di colore bianco con insegna Taxi, che appariva trasportare più persone del dovuto.

Il successivo controllo, avvenuto all’ingresso dell’abitato del comune di Cabras, diretti probabilmente presso le zone marittime e turistiche, ha pertanto confermato che all’interno del veicolo, omologato ed autorizzato per il trasporto di 9 persone, compreso il conducente, erano presenti, in realtà, 13 passeggeri alcuni dei quali minorenni e privi di cintura di sicurezza. Inoltre si è constatato la mancata attivazione del tassametro in quanto, lo stesso, all’atto del controllo, risultava essere in modalità “Libero”.

Quindi al conducente del pubblico mezzo è stata contestate le violazioni al codice della strada ed è stato anche segnalato agli uffici preposti in merito alla condotta professionale e al mancato uso del tassametro.