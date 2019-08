Incidenti domestici: pensionata mentre sale le scale per raggiungere la mansarda di casa cade dalle scale e batte la testa. Ricoverata in prognosi riservata al Brotzu di Cagliari

Dolianova (Ca), 20 Ago 2019 – I carabinieri della stazione di Dolianova ed i sanitari di una unità del 118, sono intervenuti in una abitazione di Serdiana, dove una pensionata, mentre cercava di salire nella mansarda della propria abitazione, è scivolata da una scala battendo la testa e procurandosi un trauma cranico.

Il medico intervenuto in suo soccorso ha disposto il trasporto in elisoccorso e la donna si trova adesso ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Brotzu.