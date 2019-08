Un pregiudicato di Lotzorai minaccia d’incendiare la casa dei genitori: arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Lotzorai, 18 Ago 2019 – La notte scorsa, a Lotzorai, i carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia Ivan Mura, di 44 anni, pregiudicato per reati contro la persona e gli stupefacenti, avvisato orale.

L’uomo si è presentato presso l’abitazione dell’anziana madre e del padre invalido con una tanica di benzina da 5 litri minacciando di dar fuoco all’ abitazione se non l’avessero ripreso a vivere a casa con loro. Le vittime si sono chiuse in una stanza fino all’arrivo dei militari operanti.

Mura, già arrestato per maltrattamenti in famiglia nell’aprile 2018, è stato bloccato, dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale San Daniele di Lanusei, in attesa dell’udienza di convalida.