Nuovo blitz antidroga nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia: arrestati due persone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 17 Ago 2019 – Con una nuova operazione antidroga, ieri pomeriggio, nel quartiere di Sant’Elia dove poi sono state arrestate due persone, sequestrata droga, sostanza da taglio, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una bomba artigianale con polvere pirica deflagrante, i carabinieri della Stazione San Bartolomeo facente parte della compagnia cc di Cagliari.

I militari, dopo essersi appostati in via Schiavazzi si sono accorti di un via vai di assuntori di droga che entravano nel palazzo Gariazzo, e, quindi, questo era il segnale che gli spacciatori sono all’opera, ognuno con il proprio ruolo: chi fa la vedetta, chi contratta con il tossico, chi detiene la droga, secondo la filiera più volte smantellata dai carabinieri dall’inizio dell’anno.

A questo punto è scattata l’irruzione durante la quale sono stati fermati due persone, una terza, dopo aver spinto uno dei militari, è riuscita a darsi alla fuga nel dedalo degli edifici. Invece, i due spacciatori, un 50enne e 34enne, sono stati subito bloccati e ammanettati. In seguito, durante le perquisizioni domiciliari effettuate anche nell’abitazione dell’uomo in fuga, hanno rinvenuto complessivamente 19 dosi di cocaina, 2 bilancini di precisione, 30 grammi di sostanza da taglio del tipo mannitolo, vari ritagli per il confezionamento della sostanza stupefacente, 2 boccette di metadone, 1 ordigno esplosivo artigianale idoneo alla deflagrazione composto da un contenitore di plastica di forma cilindrica con all’interno più di 40 grammi di polvere pirica, che se attivato sarebbe stato letale.

I due arrestati, dopo le formalità gli arrestati, uno messo agli arresti domiciliari e l’altro trattenuto nelle celle della caserma di via Nuoro in attesa della direttissima.

Le indagini non si fermeranno, soprattutto per approfondire le dinamiche sottese al confezionamento della bomba.