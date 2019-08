Gdf provinciale Sassari: controlli sulle spiagge e sequestrati articoli di pelletteria contraffatti.

Olbia, 17 Ago 2019 – Nell’ambito dei servizi disposti per il periodo estivo dal Comando Provinciale di Sassari in tutto il territorio di competenza, finalizzati alla repressione dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti, i baschi verdi del Gruppo di Olbia hanno denunciato un 45 enne.

In particolare, nel corso di un controllo presso la spiaggia di Marinella, una delle località maggiormente interessate dal fenomeno, i militari hanno individuato un senegalese, già noto per numerosi precedenti analoghi reati, mentre tentava di vendere ai turisti borse recanti il marchio contraffatto.

Tuttavia, una volta avvicinatisi all’uomo e qualificatisi come appartenenti alla Guardia di Finanza, l’ambulante, tra lo stupore dei tanti turisti presenti, ha tentato una repentina fuga cercando, una volta raggiunto dai militari, di divincolarsi e sottrarsi alle operazioni di identificazione e sequestro.

Solo dopo alcuni minuti, il senegalese, risultato poi irregolare sul territorio nazionale, è stato finalmente fermato e condotto presso gli uffici del Gruppo di Olbia dove ha riferito che la propria reazione, assolutamente inusuale durante i sistematici controlli svolti nel periodo estivo, era da attribuire all’effetto di alcuni farmaci prescrittigli da strutture sanitarie locali presso le quali sarebbe in cura da tempo.

L’operazione si è quindi conclusa con il sequestro di oltre 80 articoli di pelletteria e la denuncia del responsabile per il reato di vendita di prodotti contraffatti, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle leggi in materia di immigrazione.