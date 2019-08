“Ferragosto Sicuro 2019” – Agenti della Polizia di Stato di Oristano denunciano un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti.

Oristano, 17 Ago 2019 – Durante il periodo di ferragosto si sono svolti i previsti servizi di prevenzione generale e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato.

Nell’ambito di tale attività, la mattina 14 agosto scorso, personale della Polizia Stradale di Oristano ha sequestrato circa 140 grammi di “derivato della canapa indiana”.

Due dei poliziotti, impegnati sulla S.S.131, in territorio comunale di Paulilatino (OR), nell’effettuazione di un servizio di controllo della velocità con strumentazione “Telelaser”, hanno intimato l’alt ad un veicolo (una Fiat 500 di color rosso) che aveva superato il limite di velocità (viaggiava ad una velocità di circa 150 km/h). Il conducente dell’autovettura tuttavia, incurante dell’intimazione, ha proseguito spedito nella propria corsa senza fermarsi. Immediatamente i due operatori hanno dato notizia via radio dell’accaduto un’altra pattuglia sempre della Sezione Polizia Stradale. E quest’ultimo equipaggio, utilizzando le dovute cautele, ha fermato il veicolo del fuggitivo in sicurezza all’interno di una piazzola ubicata a pochi chilometri di distanza dal luogo del fatto.

Il giovane che conduceva l’autovettura, un ventiduenne senza precedenti a carico, è stato sottoposto ai controlli del caso, a seguito dei quali sono stati rinvenuti, oltre alla suddetta quantità di stupefacente all’interno della sua autovettura, anche vari oggetti per il confezionamento della stessa (un rotolo di pellicola per alimenti, micro contenitori, due bilancini di precisione etc.).

L’uomo è stato deferito dall’A.G. in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E inoltre, gli sono state contestate le violazioni amministrative per il superamento dei limiti di velocità e per non aver ottemperato all’intimazione all’alt.

La patente di guida è stata ritirata in attesa del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto.