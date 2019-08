Due donne di Siniscola sorprese con oltre 20 chili di marijuana: arrestate dai Carabinieri della Stazione di Siniscola.

Siniscola (Nu), 17 Ago 2019 – Una sorprendente attività antidroga ha portato al ritrovamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Siniscola. Infatti, all’interno di un’abitazione sono stati rinvenuti dei pacchi contenenti più di 20 chilogrammi d’infiorescenze di marijuana.

L’attività ha avuto inizio con gli accertamenti su un pacco spedito dal Belgio e recapitato con un corriere a un siniscolese, ignaro dell’arrivo della scatola e soprattutto del suo contenuto. Quindi questi si è poi rivolto ai militari, dicendo che lui nulla aveva a che fare con quella roba, ovvero con un sacco contenente della sostanza stupefacente. Da qui sono iniziati gli accertamenti, che hanno subito ricondotto il pacco a una società di Siniscola: la successiva perquisizione all’interno della sede dell’azienda nella disponibilità di due donne di 62 e 43 anni, oltre alla loro abitazione, ha permesso ai Carabinieri di trovare una quantità complessiva di 21,1 kg di infiorescenze di marijuana, suddivisi in diversi pacchi termosaldati, oltre a tutto il necessario per pesare e confezionare la sostanza illecita.

A questo punto le due donne sono state dichiarate in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale dovranno adesso rispondere all’Autorità Giudiziaria.