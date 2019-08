Denunciato pregiudicato di Quartu S.E. per il reato di furto aggravato.

Quartu Sant’Elena (Ca), 17 Ago 2019 – Personale del Commissariato di Quartu Sant’Elena, a seguito di attività info-investigative, scaturite a seguito di un intervento per furto avvenuto nei giorni scorsi presso il bar “Giorgia caffè” via Marconi, ha rintracciato il 14 agosto scorso, il responsabile e poi denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

L’uomo, dopo essere riuscito ad accedere al locale da una finestra che si affaccia sul cortile di un adiacente condominio, si era impossessato del denaro presente nella cassa per un ammontare di circa 350 euro e di un telefono cellulare.

Grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che, vistosi scoperto, ha ammesso spontaneamente di avere commesso il reato.