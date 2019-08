Ventiduenne di Cagliari arrestato dagli agenti della Squadra Mobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 16 Ago 2019 – Il gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari ha arrestato in via Bacaredda, nei pressi di un distributore di benzina, Alessandro Straface, di 22 anni, di Cagliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno notato due soggetti che effettuavano ripetute chiamate al cellulare, attraversando di continuo la strada dinanzi al piazzale del distributore, come se stessero attendendo qualcuno. E, infatti, alle ore 16.15, è giunta sul posto un’autovettura a cui i giovani si sono subito avvicinati consegnando al passeggero, successivamente identificato, Straface, delle banconote, ricevendo qualcosa in cambio. Quindi i poliziotti insospettitisi da tale condotta, hanno deciso di seguire l’auto per procedere al controllo degli occupanti.

Il veicolo, dopo un breve pedinamento, è stato fermato in Via Cuoco, dove è stato identificato l’arrestato seduto nel sedile del passeggero ed il conducente dell’auto, C.D., di 25 anni, di Cagliari.

Durante la perquisizione dei due è stata trovata un’ingente somma di denaro è stata rinvenuta nel portafogli della Straface. Ed in seguito, durante una più accurata perquisizione anche presso l’abitazione del pregiudicato, è stato rinvenuto un contenitore in stoffa contenente 26 involucri di cocaina per un peso complessivo lordo di 9,05 grammi. Nella stanza da letto di esclusiva pertinenza del ragazzo, è stato trovato un involucro in pietra di Cocaina per un peso lordo di 45,15 grammi, nonché due bilancini di precisione.

La perquisizione effettuata presso l’abitazione del conducente dell’auto dava invece esito negativo, per cui il 25enne è stato soltanto denunciato in stato di libertà per l’episodio dello spaccio notato in Via Baccaredda.