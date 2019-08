Smantellata una banda di ucraini dedita al traffico transnazionale di droghe sintetiche dai carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Lucca. Arresto un trafficante in Sardegna.

Lucca (Toscana), 16 Ago 2019 – Nelle prime ore di oggi, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lucca, che si avvalso anche della collaborazione del Reparto Territoriale di Olbia, della Compagnia di Lucca e del Nucleo Cinofili CC di Firenze, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, dott. ssa Sara Farini, nei confronti di tre ucraini, tutti indagati per associazione finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti.

L’organizzazione criminale, attraverso una rete di persone di nazionalità ucraina con referenti in Olanda, in Germania, in Italia e nel paese d’origine, nel periodo tra il 2017 e il 2018, è riuscita a movimentare ingenti quantitativi di stupefacente del tipo Ecstasy, Cocaina, Chetamina, Metadone, LSD, Nbome, Hashish e Marjuana. E il sodalizio criminale per rimanere nell’ombra e correre meno rischi si avvaleva di un collaudato sistema che prevedeva l’utilizzo della rete (darknet) attraverso la quale venivano ordinate in segretezza le partite di sostanze stupefacenti e per non lasciare traccia delle ingenti somme di denaro investite, la droga veniva pagata in bitcoin, la criptovaluta più diffusa per gli acquisti sulla rete e utilizzata dai sodali poiché garantisce l’assoluto anonimato, alla stregua di un sistema sempre più diffuso.

Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lucca e coordinate prima dalla Procura della Repubblica di Lucca e poi dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze, si sono protratte per circa un anno e hanno consentito di accertare decine di transazioni relative alla compravendita di droga.

Nel corso dell’operazione, scaturita da un sequestro presso l’aeroporto di Francoforte (Germania) di 690 pasticche di Ecstasy che le indagini che ne sono seguite hanno consentito di ricondurre, quale destinatario dello stupefacente, ad uno degli indagati, sono stati sequestrati dal personale dell’Arma circa tre chili e mezzo di Ecstasy corrispondenti a circa 10.000 pasticche, mezzo chilo di Cocaina e altre sostanze come Chetamina e LSD, droga che se immessa nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato centinaia di migliaia di Euro.

Si tratta di uno dei sequestri di Ecstasy più importanti degli ultimi anni se si tiene conto che in Italia ogni anno si sequestrano non più di 10 -12 chili di tale sostanza.

Le tecniche di occultamento dello stupefacente erano molto raffinate e in grado di eludere anche i controlli più sofisticati: i narcotrafficanti erano capaci di riprodurre fedelmente le confezioni originali di prodotti esistenti sul mercato come integratori, prodotti alimentari e perfino scatole di giochi per bambini, inviati tramite ditte di spedizione ufficiali.

La svolta nelle indagini è arrivata a novembre dell’anno scorso, con l’arresto di un cittadino ucraino, 27enne, domiciliato a Lucca, sorpreso dai militari del Nucleo Investigativo subito dopo aver ritirato presso la sede locale di una ditta di spedizioni un pacco contenente quasi 5000 pasticche di Ecstasy e 300 grammi di Cocaina, arresto che ha consentito poi di ricostruire la rete del traffico e di identificare i componenti della banda costituita da connazionali dimoranti, alcuni a Lucca, con referenti in Olanda e Germania (da dove partivano le spedizioni), altri in Ucraina dove erano localizzati i destinatari finali delle sostanze.

Gli indagati lucchesi arrestati oggi facevano quindi da intermediari in seno all’organizzazione criminale, con il compito di “triangolare” le partite di stupefacente e rendere perciò più difficoltoso ricostruire i vari passaggi e soprattutto collegare i committenti ai destinatari finali della droga. Uno di questi è stato rintracciato e catturato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel locale porto turistico, a bordo di una grossa imbarcazione da diporto, un altro è stato catturato a Lucca in località S. Anna mentre al terzo la misura è stata notificata presso il carcere San Giorgio di Lucca, dove era già detenuto.

L’indagine, che si è avvalsa del supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha avuto il pregio di aprire uno squarcio su una parte del mondo sommerso rappresentato dal mercato illecito che avviene attraverso la parte meno conosciuta della rete, detta appunto darknet, utilizzata anche dalla criminalità comune e organizzata per gestire traffici illegali di qualunque tipo, tra i quali la droga che occupa una fetta importante.

I componenti della banda colpiti dall’ordinanza eseguita oggi contavano appunto sul totale anonimato garantito dai sistemi utilizzati per assicurarsi impunità e ingenti profitti.