Osini (Nu), 16 Ago 2019 – Ieri mattina, i carabinieri della Stazione di Osini, impegnati in un servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato per danneggiamento aggravato, porto di armi e minaccia a pubblico ufficiale, un anziano di 76 anni, originario del paese ma residente da numerosi anni a Genova.

L’assurda vicenda ha inizio nelle prime ore del mattino quando, allertati da un residente, i militari sono intervenuti in pieno centro dove hanno sorpreso il pensionato nell’atto di distruggere il lunotto posteriore di una Fiat Idea parcheggiata in strada con un’ascia di grandi dimensioni. Immediatamente il personale dell’Arma ha fermato l’uomo che, colto nella flagranza del fatto, ha poi inveito contro i carabinieri proferendo minacce e insulti.

In seguito, durante la perquisizione personale ha permesso ai militari di recuperare anche un coltello da pesca di piccole dimensioni il cui porto non era giustificato dalle circostanze di luogo e di tempo.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e il 76enne dovrà così passare una notte nelle camere di sicurezza della Stazione CC di Escalaplano in attesa del giudizio direttissimo, nel quale dovrà rispondere non solo di danneggiamento aggravato, ma anche di porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia e violenza nei confronti di un pubblico ufficiale.

I Carabinieri della Stazione di Osini stanno compiendo approfondimenti al fine di verificare se il soggetto abbia effettuato ulteriori danneggiamenti ad autovetture e non solo all’interno del piccolo comune ogliastrino.