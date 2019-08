Gdf Tenenza di Porto Torres – Ancora un furto di sabbia bianca in Sardegna: denunciata una coppia di francese.

Porto Torres (SS), 16 Ago 2019 – Nel tardo pomeriggio di ieri, presso gli imbarchi del porto di Porto Torres, militari della Tenenza della Guardia di Finanza della città portuale del Nord Sardegna, hanno proceduto al sequestro in flagranza di reato di quasi 40 chilogrammi di sabbia bianca rubata dalle spiagge sarde.

Il tutto è accaduto nel corso dei controlli all’imbarco dal traghetto diretto a Tolone (Francia), quando, terminate le verifiche di rito in materia di stupefacenti, l’attenzione dei finanzieri si è spostata su numerose bottiglie stipate nel portabagagli di un Suv: in particolare appariva chiaro che le 14 bottiglie di colore trasparente, contenevano sabbia.

Successivamente i passeggeri sono stati accompagnati presso la caserma della Tenenza della Gdf cittadina dove, esaminato il contenuto delle bottiglie, si è accertato trattarsi di granelli di arenile sottratti da una delle più belle spiagge della Sardegna, quella di Chia.

A loro discolpa la coppia si è giustificata dichiarando di non essere a conoscenza di aver commesso un illecito, avendo solo voluto portar via un ricordo, un souvenir della vacanza in Sardegna.

Quindi la coppia francese è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria di Sassari per il reato di furto con la circostanza aggravante di aver sottratto un bene destinato alla pubblica utilità e ora rischiano la reclusione da uno a sei anni.

Ancora una volta il dispositivo posto in essere dalla Guardia di Finanza di Sassari per il controllo dei punti di entrata ed uscita portuali e aeroportuali della Sardegna ha confermato la sua efficienza e funzionalità.