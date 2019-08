Arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari un pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 16 Ago 2019 – Il 14 agosto scorso, nell’ambito di due mirati servizi antidroga effettuati rispettivamente in piazza San Domenico ed in via Bacaredda, gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari ha arrestato Sandro Cossu, di 57 anni, di Cagliari, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo, che era solito stazionare nelle panchine di piazza San Domenico dove effettuava consegne le consegne di droga, durante un’attività di osservazione svolta nella giornate precedenti aveva, dopo essere stato avvicinato da alcuni acquirenti, si spostava di pochi metri recandosi nella sua abitazione sita nell’adiacente via San Domenico, da dove riusciva poco dopo per poi allontanarsi nei vicoli circostanti per alcuni minuti, verosimilmente per effettuare le consegne.

E, infatti, anche mercoledì scorso, si è riscontrata la presenza del Cossu, seduto sempre nella solita panchina di piazza San Domenico accanto ad un altro uomo e pertanto i poliziotti hanno deciso di intervenire, procedendo al suo controllo.

Il cagliaritano, durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 25,00 euro, mentre la perquisizione estesa presso la sua abitazione, ha poi consentito di rinvenire un contenitore metallico con all’interno 15 pezzi di hashish per un peso totale di 67,02 grammi, una busta in tela al cui interno erano riposti 5 involucri contenenti ognuno 5 panetti del peso di circa 100 gr. di hashish per un peso totale di circa 2 kg e mezzo ed altri 380 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio .