Scoperta dai finanzieri di Cagliari indebita percezione di borsa di studio erogata dall’Ersu da parte di uno studente.

Sanluri, 15 Ago 2019 – Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri hanno individuato una persona residente in un comune della Trexenta che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore scolastico universitario.

Lo studente sottoposto a controllo è stato individuato a seguito di analisi di rischio fondata sull’analisi degli elementi informativi disponibili attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire delle prestazioni sociali agevolate in materia di borse di studio universitarie erogate dall’E.R.S.U., procedendo al riscontro della corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale/patrimoniale e quanto censito dalle banche dati in uso alla Gdf.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che il controllato è risultato avere una situazione economica e reddituale al di sopra dei limiti previsti e, pertanto, non avente diritto ad accedere alla concessione della prestazione sociale usufruita.

Quindi il percettore del contributo pubblico, è stato segnalato all’Ente Universitario erogatore per il recupero della somma percepita pari a 3.297 euro e per l’irrogazione della sanzione amministrativa da 500 a 5.000,00 euro.