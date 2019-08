Scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Cagliari evasione fiscale per oltre 16.000 euro.

Cagliari, 15 Ago 2’19 – Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Cagliari ha concluso un controllo fiscale nei confronti di una società operante nel settore dei giochi e delle scommesse operante nella provincia di Cagliari.

L’attività dei Finanzieri ha preso in esame, in prima battuta, il novero delle operazioni commerciali soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto: l’esito di tale controllo ha evidenziato l’emissione, da parte del soggetto verificato, di fatture “irregolari”, vale a dire documenti fiscali nei quali operazioni imponibili I.V.A. erano state invece assimilate ad operazioni esenti.

Quest’ultime riconducibili alla raccolta del denaro connesso all’attività delle “slot machine”, hanno conseguentemente portato all’omissione del versamento all’Erario di una maggior imposta pari a 9.644 euro.

I controlli, estesi poi anche al comparto delle imposte dirette, hanno permesso, inoltre, di far emergere ricavi percepiti, ma non dichiarati al Fisco, per ulteriori 6.500 euro.