I carabinieri della Stazione di Tertenia scoprono una piantagione di cannabis indica e recuperano circa 180 “piantine nane”.

Tertenia (Nu), 14 Ago 2019 – I Carabinieri della Stazione di Tertenia, che fa parte della compagnia di Jerzu, nell’ambito di specifici servizi predisposti per il contrasto allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno recuperato circa 180 piantine di “cannabis indica” in località “Baccu Longu”.

I militari, dopo un prolungato servizio di osservazione, hanno fatto irruzione all’interno di un’area recintata in un sottobosco incolto e hanno rinvenuto gli arbusti in buono stato di conservazione.

Quindi sono partiti gli accertamenti per cercare di individuare i responsabili della piantagione che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata estirpata per le previste analisi da laboratorio per stabilirne il principio attivo delle piante.

I servizi disposti per contrastare il fenomeno continueranno su tutto il territorio della Compagnia di Jerzu.