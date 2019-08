In auto con due chilogrammi di cocaina: arrestato dai Carabinieri della compagnia di Ottana.

Ottana (Nu), 12 Ago 2019 – Nel fine settimana, dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Ottana sono stati impegnati in servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati ad intensificare i controlli sulle principali arterie stradali della zona interessate da un traffico particolarmente intenso nel periodo ferragostano.

In tale contesto, intorno alle ore 09:30, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia cc di Ottana in perlustrazione sulla SS 131 DCN nei pressi del bivio di Oniferi (Nu), ha notato un’Alfa Romeo Giulietta di colore scuro procedere a forte velocità in direzione Abbasanta e pertanto i militari gli hanno intimato l’alt.

Quindi, la vettura, sottoposta a controllo, su cui viaggiavano 2 persone della provincia di

Cagliari, destava immediatamente l’attenzione dei militari dal momento che non era coperta da polizza assicurativa e che il certificato di proprietà risultava intestato ad una persona ormai defunta. A quel punto il personale dell’Arma insospettitosi, per le circostanze poco chiare, ha deciso di approfondire il controllo e procedere alla perquisizione del veicolo.

All’interno di un borsone, posto nell’abitacolo, sono stati rinvenuti due involucri di forma rettangolare confezionati con nastro adesivo e cellophane che per modalità di confezionamento ha fatto subito pensare che si trattasse di droga. Pertanto gli occupanti sono stati fermati ed accompagnati da altre pattuglie giunte in supporto, presso la Caserma di Ottana per espletare tutti gli accertamenti del caso. I panetti rinvenuti, per circa 2 kg e 200 grammi complessivamente, contenevano della cocaina.

Subito dopo il conducente dell’auto, Simone Piras, di 44 anni, di Dolianova (Ca) ne ha assunto immediatamente la responsabilità, dichiarandone la proprietà e, perciò è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Invece, il passeggero, un 48 enne di Uta (Ca) è stato deferito in stato di libertà e sono ancora in corso accertamenti per stabilirne le responsabilità. L’auto secondo i primi accertamenti pare provenisse da Olbia.

Quindi Piras, terminate le formalità di legge è stato accompagnato e rinchiuso nella casa circondariale di “Bade Carros” di Nuoro dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente, come anche il veicolo utilizzato, sono stati sottoposti a sequestro.

L’operazione compiuta dai Carabinieri della Compagnia di Ottana ha consentito di togliere dal mercato un quantitativo di cocaina, probabilmente purissima, che avrebbe potuto fruttare fino a 500.000 euro.

L’attività di prevenzione straordinaria posta in essere dall’Arma di Ottana nei comuni della giurisdizione e sulle principali arterie stradali proseguirà anche nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo unitamente ai mirati servizi di controllo alla circolazione stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.