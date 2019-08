Il Consiglio regionale della Sardegna si riunirà a Settembre. Presidente Pais: “Nessuna urgenza”

Cagliari, 12 Ago 2019 – Il Consiglio regionale si riunirà i primi di Settembre. È la decisione unanime della Conferenza dei capigruppo che si è riunita questa mattina presieduta da Michele Pais. Alla seduta erano presenti il presidente della Regione Christian Solinas e la vicepresidente Alessandra Zedda.

Dopo una lunga e articolata discussione in cui tutti i Presidenti dei gruppi consiliari hanno dato la massima disponibilità a riunirsi anche il giorno di ferragosto in caso di urgenza, è intervenuto il Presidente della Regione che ha sottolineato che la Vertenza entrate, è una vertenza con lo Stato ed è indipendente rispetto al Governo di turno.

La Giunta – ha detto Solinas – andrà fino in fondo per rivendicare i diritti dei sardi a prescindere dalle crisi di governo. “Dopo queste rassicurazioni una convocazione straordinaria e urgente prima di ferragosto – ha aggiunto il Presidente Pais – è inutile come sostenuto dagli stessi proponenti. Questi temi li affronteremo tra qualche settimana”. Com