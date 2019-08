Arrestato dagli agenti del Commissariato P.S. di Iglesias per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 12 Ago 2019 – Sabato scorso, nel pomeriggio, gli agenti della Sezione Polizia Anticrimine del Commissariato di P.S. di Iglesias, hanno arrestato Daniele Porru, di 43 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il personale della Polizia di Stato, mentre transitava una via del centro cittadino, ha notato un uomo, già noto alle forze di Polizia in quanto gravitante negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti, seduto su una panchina di un piccolo parco, ritrovo abituale di spacciatori, in compagnia di un altro uomo.

I poliziotti hanno pertanto proceduto a identificare i due uomini, trovando il primo in possesso di un pezzo di hashish, del peso di 2,7 grammi, mentre il secondo è stato trovato in possesso di un piccolo frammento della medesima sostanza, verosimilmente appena acquistata dal Porru. Quindi in considerazione di questo ritrovamento, è scattata la perquisizione dell’abitazione dove gli agenti hanno trovato un pezzo di hashish, del peso di 176 grammi, una busta contenente della marijuana del peso complessivo di 27 grammi, un bilancino elettronico di precisione, un coltello a serramanico e uno a lama fissa, entrambi con residui di hashish, tre cutter, anch’essi con tracce della stessa sostanza, un rotolo di nastro adesivo, vari ritagli di cellophane, usato probabilmente per confezionare e frazionare le dosi e una banconota da 10,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

A termine dell’attività, il giovane è stato dichiarato in arresto e subito dopo è stato informato il P.M. di turno, che ha disposto che l’uomo venisse riportato nella sua abitazione, in stato di custodia cautelare, in attesa di condurlo presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.