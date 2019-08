Una donna di 58 anni trova supporto nei carabinieri della compagnia di Jerzu e riesce a beneficiare del “reddito di cittadinanza”.

Jerzu (Nu), 10 Ago 2019 – Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di una disoccupata di 58 anni, di Jerzu che, pur essendo stata ammessa a beneficiare dell’istituto previdenziale del “reddito di cittadinanza”, aveva avuto diverse problematiche relative, principalmente, alla mancata consegna della relativa tessera per ritirare il contante.

La vicenda ha inizio nel mese di aprile scorso quando, dopo aver perfezionato senza problemi le pratiche amministrative per l’ammissione al programma di previdenza sociale, la cittadina jerzese non riesce ad ottenere la famosa tessera gialla delle Poste Italiane. Vani i tentativi di sollecitare gli organismi preposti al rilascio: infatti, la donna si è stata costretta a tornare a più riprese presso uffici postali e uffici dell’I.n.p.s. senza alcun esito. Tale situazione, oltre a rappresentare motivo di sconforto per la 58enne, ha effetti anche dal punto di vista economico poiché, così come previsto dalla normativa di settore, il mancato ritiro del contate già destinato alla sua persona ha comportato una detrazione mensile pari al 20% dell’importo totale riconosciuto.

A questo punto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jerzu che, opportunamente avvisati dalla sfortunata donna, si sono attivati affinché la situazione venisse opportunamente seguita. E dopo i primi accertamenti, il personale dell’Arma è riuscito a dimostrare l’inadempienza posta in essere da alcuni uffici locali delle Poste Italiane e dell’I.n.p.s. e, nel giro di poche settimane, sono quindi riusciti a soddisfare in toto le richieste della donna. Quest’ultima, con grande sorpresa e solo dopo essersi rivolta ai Carabinieri, si vede finalmente recapitare a casa, proprio dai militari stessi a cui si era rivolta, la tanto agognata “tessera gialla”.