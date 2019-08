Incendi Sardegna – Personale della Forestale impegnati come sempre sul fronte degli incendi

Cagliari, 9 Ago 2019 – Prosegue la lotta agli incendi e ai piromani in Sardegna. Anche nella tarda mattinata di oggi, il personale del Corpo forestale e vigilanza ambientale, attraverso la Sala Operativa Unificata Permanente Linea Spegnimento, sta gestendo contemporaneamente 3 incendi che si sono sviluppati, uno nel comune di Narcao in località Is Meddas, il secondo nel comune di Calangianus in località Pascaredda e il terzo nel comune di Orune in località Badu ‘e Sole.

Nel primo incendio sono sul posto gli elicotteri del Corpo forestale delle basi di Marganai e Pula, nel secondo incendio stanno intervenendo gli elicotteri delle basi di Limbara e Pula, nel terzo incendio è stato disposto l’invio dell’elicottero leggero della base di Farcana.