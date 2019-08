Immigrazione clandestina: Ancora sbarchi in Sardegna, giunti sulla bellissima spiaggia di Porto Pino otto migranti nordafricani

Sant’Anna Arresi (Su), 9 Ago 2019 – Questa mattina, alcune pattuglie di carabinieri del comando compagnia di Carbonia sono intervenute in Sant’Anna Arresi (Su), dove nella nota località balneare Porto Pino, un cittadino ha segnalato l’anomala presenza di un gruppo di nordafricani che girovagavano spaesati per il centro turistico.

I clandestini sono stati Immediatamente intercettati dai militari e poi è stato accertato si trattava di otto algerini, maschi, adulti e tutti in buone condizioni di salute.

L’imbarcazione non è stata rinvenuta ma non si esclude possa trattarsi del solito barchino intravisto alla deriva al largo della spiaggia che una volta i migranti giunti a riva lasciano in balia delle onde la loro piccolo imbarcazione.

Al termine delle prime formalità di rito sono stati tutti trasportati al centro di accoglienza di Monastir (Ca), dove verranno sottoposti alle procedure di identificazione.