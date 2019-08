Presidente Solinas ad amministratori comuni termali: ‘settore importante per sviluppo dei territori’

Cagliari, 8 Ago 2019 – “La Regione vuole individuare la migliore soluzione per il settore, che rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo di quei territori, e valutare quanto l’energia geotermica possa rappresentare un’opportunità per il futuro dell’Isola”. Lo ha detto il presidente Solinas durante l’incontro di oggi a Villa Devoto con i rappresentanti dei comuni del sistema termale sardo (Santa Maria Coghinas, Bultei, Benetutti, Viddalba, Fordongianus e Sardara) e con don Francesco Tamponi, responsabile beni culturali della Diocesi Tempio-Ampurias, alla presenza dell’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, e del presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Piero Maieli.

Gli amministratori degli enti locali hanno ribadito la necessità di una normativa adeguata ai tempi: “Intanto, è necessario – ha sottolineato Solinas – uno studio complessivo aggiornato sulla situazione, grazie anche al contributo di conoscenza e di esperienza dei comuni termali, che porti ad una gestione complessiva con competenze ben definite tra Regione ed enti locali, così da identificare opportunità e garantire il miglior utilizzo della risorsa”.

Anche l’assessore Pili ha condiviso la necessità di “un riordino normativo che possa garantire omogeneità nella gestione dei comuni, stante la regia nelle mani dell’Amministrazione regionale. Gli uffici dell’Assessorato – conclude il comunicato della presidenza della Regione – stanno affrontando il problema e presto si potrebbe valutare anche un protocollo d’intesa tra Regione e Comuni”. Com