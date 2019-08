Il compartimento della Polizia Stradale della Sardegna aderisce alla campagna europea congiunta denominata ” Speed”.

Oristano, 8 Ago 2019 – Dal 12 al 18 Agosto prossimo è stata programmata la campagna europea congiunta denominata ” Speed” con lo scopo di contrastare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti dei veicoli a motore.

Tispol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri dell’Unione, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e la Georgia.

L’obiettivo dell’Organizzazione è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte con le altre Polizia Europee, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Tispol.

L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, ed attualmente ricopre l’incarico di Presidenza onoraria.

A tal fine, il Servizio Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale dei servizi mirati al controllo della velocità e l’implementazione dei servizi con i sistemi “Tutor” e “Vergilius” installati ed attivi sulle arterie autostradali e di grande comunicazione.

Anche il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” ha predisposto, per tutta la settimana, l’impiego di pattuglie delle Sezioni Polizia Stradale di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano e di tutti i Distaccamenti, lungo le principali arterie stradali dell’isola, con particolare attenzione ai tratti interessati da collegamenti con le fasce costiere sarde, dei controlli mirati della velocità, attraverso l’utilizzo delle apparecchiature speciali in dotazione, come il Telelaser e l’Autovelox.

Al riguardo, per la massima sensibilizzazione degli utenti al rispetto delle normative vigenti, si tramette con preghiera di divulgazione, il comunicato stampa predisposto già a livello nazionale dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.