Sanità: ortopedia Lanusei. Nieddu, al lavoro per dare risposte strutturali, ma cerchiamo comunque soluzioni immediate per il territorio

Cagliari, 7 Ago 2019 – “Non ci arrendiamo. Sappiamo che la carenza di specialisti sul territorio non gioca a nostro favore, ma siamo già al lavoro alla ricerca di personale in grado di sostituire i colleghi assenti per malattia. Si tratta di una soluzione d’emergenza per dare una risposta immediata ai cittadini mentre si lavora a soluzioni strutturali”. Sono le parole dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, a seguito della comunicazione di Ats, che ha disposto la chiusura provvisoria di Ortopedia, sospendendo l’attività chirurgica dal 7 agosto, e le degenze dall’11 agosto. L’8 luglio, grazie all’intervento dell’assessore e alla collaborazione delle ortopedie delle cliniche universitarie di Cagliari e Sassari e dell’ospedale Marino di Cagliari, era stato possibile riaprire il reparto di ortopedia del Nostra Signora della Mercede, chiuso sempre per carenza di medici.

"L'ospedale di Lanusei – prosegue l'assessore – è per noi un presidio strategico, fondamentale per i cittadini di un territorio che non gode di collegamenti agevoli verso altri ospedali. Per consentire la riapertura del reparto di Ortopedia abbiamo messo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione e la soluzione d'emergenza a cui siamo riusciti ad arrivare è stata possibile grazie a una collaborazione su vari livelli in ambito sanitario regionale, con grande spirito di servizio da parte dei medici e di tutto il personale sanitario". L'assessore conclude rassicurando sul concorso bandito da Ats per la copertura a tempo indeterminato di nuovi medici. "Il 16 settembre, come già programmato da Ats, si terranno le prove per 8 posti di ortopedia e contiamo possa portare una prima boccata di ossigeno ai presidi maggiormente in sofferenza. L'intero sistema sanitario necessita di risposte strutturali. Ora, con la nomina del commissario dell'Ats, contiamo di colmare le criticità sul piano organizzativo e andare avanti con la riforma, sulla strada che ci siamo prefissati".