La squadra di atleti sardi trapiantati ai campionati mondiali a Newcastle, ospedale Binaghi, via Is Guadazzonis -Cagliari

Cagliari, 7 Ago 2019 – Domani mattina, alle ore 10.30, nella sala conferenze dell’ospedale Binaghi di Cagliari, la conferenza stampa per la presentazione della squadra di atleti sardi trapiantanti che parteciperanno ai campionati mondiali a Newcastle in programma dal 17 al 24 agosto 2019.

Saranno 9 gli atleti isolani (8 uomini e una donna) impegnati in Inghilterra nelle discipline di ciclismo, atletica leggera, bowling, petanque.

Dopo l’esperienza dei Campionati europei che nel 2018 si sono svolti per la prima volta in Italia, a Cagliari, quest’anno prenderanno parte ai World Transplants Games i 9 trapiantati che si sono allenati tutto l’anno per arrivare preparati a questo appuntamento che può considerarsi una piccola olimpiade dei trapiantati, visto il grande numero di partecipanti di tutti i Paesi del mondo. Com