Cagliari, 7 Ago 2019 – Stamattina è stata depositata un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta di Cagliari, primo firmatario il consigliere Guido Portoghese assieme ai colleghi Lecis Cocco Ortu, Marcello, Polo e Soru, per evidenziare la situazione in cui versa da diverse settimane l’area cani presente nell’aiuola centrale della parte finale di via Scano, fronte piazzetta Maxia. Infatti, a causa di un autoveicolo che ha urtato e divelto la recinzione, lo spazio riservato ai cani risulta inutilizzabile.

L’ex presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Portoghese, ha sottolineato che: “già in passato erano avvenuti incidenti con la stessa dinamica, ma l’amministrazione era intervenuta in tempi celeri per restituire lo spazio alla fruibilità dei cittadini e dei cani”.

Nell’interrogazione viene suggerito, – conclude la nota dei consiglieri comunali – visto che l’area è molto frequentata e apprezzata dai residenti della zona, di installare delle barriere di protezione per evitare che il ripetersi di altri episodi simili possa creare danni anche alle persone e agli animali, nonché per scongiurare nuovi costi di ripristino per l’amministrazione. Com