Consiglio Sardegna – “Manovrina” finanziaria con 30 emendamenti di tutti i gruppi

Cagliari, 7 Ago 2019 – Sono 30 gli emendamenti presentati al Disegno di legge n.39 (terza variazione di bilancio) illustrato nei giorni scorsi dall’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino. Le proposte di modifica del testo, che movimenta risorse complessive per circa 60 milioni di euro, oltre ad interventi sulla tempistica di progetti di opere pubbliche per altri 400 milioni, provengono dai gruppi sia dell’opposizione che della maggioranza.

Per l’opposizione hanno presentato emendamenti il Pd, i Progressisti, il M5S e Leu; per la maggioranza la Lega, Forza Italia e l’Udc. La stessa Giunta ha proposto 7 modifiche al testo originario del disegno di legge, corredate dalla relative tabelle. La commissione Bilancio li valuterà nella seduta di questa mattina, probabilmente in tempo utile per la riunione del Consiglio fissata per le ore 16.00. Com