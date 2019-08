Agguato in parco a Roma, ucciso a colpi di pistola ultras della Lazio

Roma, 7 Ago 2019 – È morto poco dopo le 19 di oggi l’ex ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, centrato da un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Lo si apprende da fonti di polizia. A dare l’allarme un passante.

Si è trattato di un agguato in piena regola: uno sparo a distanza ravvicinata ha colpito alla testa lo storico capo ultras degli Irriducibili della Lazio, implicato in precedenza in una vicenda di droga. Sul posto la polizia di Stato.