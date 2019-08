Pregiudicato di Carbonia arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato.

Carbonia, 6 Ago 2019 – Il personale della Polizia di Stato ha arrestato Aldo Castoldi, 48 anni, di Carbonia, pregiudicato per il reato di furto aggravato.

Nella serata di ieri, sulla linea 113 del Commissariato di P.S. di Carbonia è pervenuta una richiesta di intervento per una persona che tentava di forzare l’ingresso della struttura dell’Assl sita in Piazza San Ponziano.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Squadra Volanti che, arrivando all’indirizzo indicato, ha notato, fuori dallo stabile, il pregiudicato che teneva in mano una busta di tela. Quindi gli agenti lo hanno fermato e trovato in possesso, occultati nell’interno della busta, di un piede di porco, una torcia e un sacchetto con delle monete pari a 102,45 € asportate poco prima dal distributore automatico di bevande collocato all’interno degli uffici.

A questo punto Castoldi è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale di Cagliari è stato accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi.