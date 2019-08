L’amministrazione Trump accusa la Cina di manipolare la valuta

Washington, 6 Ago 2019 – L’Amministrazione del presidente Donald Trump ha accusato la Cina, per la prima volta dal 1994, di essere un ”manipolatore di valute”. E questo dopo che la Banca commerciale di Pechino ha permesso un indebolimento dello yuan ai minimi dal 2008, con un cambio inferiore ai 7 yuan rispetto al dollaro americano, in risposta ai nuovi dazi imposti da Trump su 300 miliardi di dollari di prodotti made in China.

Su Twitter Trump ha accusato Pechino di deprezzare la sua valuta per “rubare le nostre aziende e fabbriche, ferire il nostro lavoro, deprimere i salari dei nostri lavoratori e danneggiare i prezzi dei nostri agricoltori. Non più!”.

Prima di Trump, era stato nei primi anni ’90 il presidente americano Bill Clinton ad accusare la Cina di essere un manipolatore di valute.

L’amministrazione Usa è dunque passata dalle parole ai fatti. Dopo il tweet di Trump, il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha annunciato questa designazione. Per il momento la mossa è simbolica, visto che non sono previste azioni punitive, ma l’America potrebbe arrivare a imporre sanzioni. L’effetto sui mercati è stato comunque immediato. I future del Dow sono precipitati dell’1,4% e quelli dell’S&P 500 dell’1,3% mentre lo yen (considerato un porto sicuro in tempi di incertezza) si è rafforzato sul biglietto verde e lo yuan si è invece ulteriormente indebolito (un dollaro comprava 7,1139 yuan contro i 7,0988 delle 23 italiane).

In un comunicato diffuso circa due ore dopo la fine della peggiore seduta del 2019 per gli indici di Wall Street, Mnuchin ha spiegato che “su indicazione del presidente Trump” ha determinato che la Cina manipola la sua valuta. Lo ha fatto al di fuori dell’iter tradizionale: in genere il Tesoro Usa fa tali designazioni in un rapporto consegnato ogni sei mesi al Congresso; la prossima edizione del documento arriverà a ottobre. Il segretario al Tesoro ha fatto sapere che “contatterà il Fondo monetario internazionale per eliminare i vantaggi competitivi ingiusti creati dalle ultime azioni della Cina”.