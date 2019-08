Un 47enne cagliaritano arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana madre.

Cagliari, 5 Ago 2019 – Ieri sera, è giunta una chiamata al 113 da parte di un’anziana che chiedeva l’intervento della Polizia in quanto il proprio figlio l’aveva percossa a seguito di un violento litigio. Subito dopo sul posto sono state inviati due equipaggi della Squadra Volanti e una volta giunti sul luogo indicato al momento dell’arrivo, hanno sentito le urla provenienti da un appartamento.

Gli Agenti quando sono entrati nell’abitazione hanno trovato l’uomo che urlava contro l’anziana madre minacciandola più volte ed arrivando a scagliarsi fisicamente contro di lei. Ma il provvidenziale intervento degli Agenti frapponendosi tra loro, ha scongiurato più gravi conseguenze.

La signora ha riferito ai poliziotti che il litigio, scaturito per futili motivi, è l’ultimo di una lunga serie in quanto il rapporto conflittuale con il figlio col tempo ha creato una situazione divenuta insostenibile aggravata dalla particolare condizione di salute certificata dal Centro di Salute Mentale, ulteriormente aggravata dalla dipendenza alcolica.

L’uomo è stato accompagnato in ufficio, al termine degli accertamenti S.O. 47enne, cagliaritano, è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e su disposizione del P.M. di turno è stato accompagnato presso l’abitazione di un conoscente in attesa della direttissima prevista per oggi.