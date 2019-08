Rubati dall’ospedale Santissima Trinità di Cagliari farmaci per mezzo milione di euro, indagano i carabinieri

Cagliari, 5 Ago 2019 – Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace della Compagnia di Cagliari, sono intervenuti presso l’ospedale Santissima Trinità in via Is Mirrionis, dove i responsabili del servizio di farmacia ospedaliera hanno denunciato il furto di numerose confezioni di farmaci, molti dei quali di ingente valore economico, tra cui molti chemioterapici ed immunodepressivi, che sarebbero stati rubati nel corso di questo fine settimana.

Le indagini degli investigatori dell’Arma sono in corso e verosimilmente il furto supererebbe il valore di mezzo milione di euro.