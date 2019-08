Pregiudicato algerino di 37 anni arrestato a Cagliari dagli agenti di una Volante per furto aggravato

Cagliari, 5 Ago 2019 – Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Souici Ramadan 37enne, algerino, con precedenti panali, per il reato di furto aggrava.

Il pregiudicato è stato notato mentre danneggiava delle confezioni di prodotti alimentari per poi occultarli all’interno di un borsello e nelle tasche dei pantaloni. Poi l’uomo una volta nelle casse del market ha pagato solo alcuni prodotti ma, una volta superate le barriere è stato fermato e, vistosi scoperto, ha consegnato il contenuto della borsa consistente in confezioni di tonno, formaggio, di carne in scatola e due bottiglie di birra per un valore di circa 25€.

Quindi l’algerino è stato dichiarato in arresto ed dopo le formalità di legge è stato dichiarato in arresto e su disposizione del PM di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza con rito direttissimo previsto per oggi.