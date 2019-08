Arrestato pregiudicato di 27 anni per furto ai danni di un anziano di 84 anni.

Villacidro, 5 Ago 2019 – Questa mattina, a seguito mirata attività d’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Guspini, scaturita a seguito della denuncia di furto sporta da C.A., di 84 anni, pensionato di Guspini, è stato arrestato in flagranza di reato, Alessandro Ortu, di 27 anni, residente in paese, disoccupato, con precedenti penali, il quale a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di parte della refurtiva denunciata quale oggetto di furto, consistente in una banconota da euro 50,00.

In particolare l’84enne aveva denunciato presso il comando Stazione cc di Guspini che poco prima si era presentato presso la sua abitazione il pregiudicato, il quale con la scusa di donare all’anziano dei pacchi di pasta, si era appropriato di 90,00 euro in contanti che il pensionato custodiva all’interno di un portafogli, che al momento si trovava poggiato su di un mobile laddove Ortu poggiava a sua volta i pacchi di pasta. E il ladro, non appena è andato via, l’anziano ha controllato il proprio portafoglio costatando l’ammanco dei 90,00 euro. Immediatamente una pattuglia dell’Arma del paese ha rintracciato il giovane, che sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della banconota da 50,00 poco prima sottratta all’anziano.

Quindi Alessandro Ortu è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliare in attesa della direttissima prevista per domani presso il Tribunale di Cagliari.