Sospensione della licenza a un pubblico esercizio dove si riunivano soggetti pregiudicati e luogo dedito allo spaccio di stupefacenti

Oristano, 4 Ago 2019 – Ieri mattina, personale della Squadra Amministrativa della divisione P.A.S.I., in servizio presso la Questura di Oristano, ha notificato ad un esercizio pubblico di questo Capoluogo il decreto emesso dal Questore con il quale quest’ultimo ha disposto la sospensione della licenza del summenzionato locale con conseguente chiusura e cessazione di tutte le attività dell’esercizio per la durata di dieci (10) giorni.

Il Provvedimento è scaturito a seguito dell’intensificazione dei controlli amministrativi e antidroga, organizzati dalla Questura per il periodo estivo. Infatti, durante il servizio, effettuato lo scorso venerdì 26 luglio, il personale della Squadra Amministrativa, coadiuvata dalle Volanti dell’U.P.G.S.P., dalla Squadra Cinofili, dalla Squadra Mobile e dal Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, ha rilevato che l’esercizio in questione, già oggetto di precedenti controlli, costituiva da diverso tempo luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti.

Le sanzioni amministrative comminate dal personale della Squadra Amministrativa nei controlli precedenti, unitamente all’accertata frequentazione del locale da parte di persone pericolose e pregiudicate, ha reso necessaria l’adozione del provvedimento di sospensione, al fine di scongiurare futuri ed eventuali pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.