Personale della Gdf di Cagliari sempre impegnato nel contrasto allo spaccio e alla diffusione di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 4 Ago 2019 – Prosegue senza sosta l’azione dei militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Cagliari sul fronte dei reati economici e quello dello spaccio di stupefacenti. Infatti, durante i servizi, implementati in occasione della stagione estiva che vede un notevole incremento di presenze nella provincia, vengono incentrati verso i luoghi della vita notturna – soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne -, o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni, ma anche in quelle zone “sensibili” del territorio, già oggetto di specifiche attività di repressione e note come luoghi ove vengono perpetrati traffici illeciti.

Presso il porto di Cagliari, i Baschi Verdi hanno sottoposto a controllo uomo di 42 anni, trovato in possesso di 2 dosi di hashish per un totale di 2,4 grammi.

Invece, nei pressi della stazione ferroviaria, i Finanzieri hanno trovato un giovane di 27 anni, in possesso di 0,6 grammi di hashish.

Poi a Cagliari, a conclusione delle manifestazioni ed eventi che si svolgono in più parti del capoluogo regionale, le Fiamme Gialle hanno complessivamente rinvenuto, a carico di 8 soggetti di età compresa tra i 23 e i 34 anni, 5,9 grammi di marijuana, 0,3 grammi di eroina e 6 spinelli. Inoltre, abbandonati per terra nelle vicinanze dei luoghi interessati dai controlli, sono stati trovati ulteriori 4,2 grammi di hashish, 1,3 grammi di marijuana e 2 spinelli.

Sempre nel capoluogo, a Viale Europa, le unità cinofile hanno proceduto al controllo di un ragazzo di 19 anni trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish.

Nel frattempo anche a Sarroch, in piazza Sa Ruxi, i militari della Gdf hanno rinvenuto, abbandonata sotto una panchina, una bustina trasparente contenente 4 grammi di hashish.

Poi a Pula, in vico Chiesa, nell’intercapedine di un muro di cinta, è stata trovata una busta contenente 25 grammi di hashish suddivisi in 5 dosi e un pacchetto di sigarette con al suo interno 7,5 grammi di hashish suddivisi in 6 dosi ed uno spinello.

Spostando il servizio dei finanzieri più a Sud dell’Isola, e precisamente a Sant’Antioco, sono stati controllati due giovani di 30 anni, trovati in possesso di 1,6 grammi di marijuana e 3 spinelli.

A Villasimius, invece, il personale delle Fiamme Gialle, hanno rinvenuto, nella disponibilità di un cittadino italiano classe 1994, 0,8 grammi di hashish e 0,8 grammi di marijuana.

Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e gli assuntori segnalati alla locale Autorità Prefettizia.

Dall’inizio dell’anno, sono 193 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui 27 minorenni), 15 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 17 gli arrestati.