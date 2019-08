Assalto a El Paso. 20 morti e 26 feriti. Fermato un sospetto

El Paso (Texas), 4 Ago 2019 – Venti morti e almeno 26 feriti è il bilancio della sparatoria che ha insanguinato ieri mattina un grande magazzino della catena Walmart nel centro commerciale Cielo Vista a El Paso in Texas. I media locali parlano anche di 4 bambini tra i morti. Alcune fonti affermano che le vittime sarebbero 22. Dei feriti, nove versano in uno stato critico ha riferito un portavoce del centro medico Del Sol alla Cbs.

La polizia ha fermato un sospetto, identificato come Patrick Crusius, un ventunenne del luogo. Maglietta con le maniche corte, pantaloni lunghi color chiaro, occhiali e cuffie per proteggersi dal rumore degli spari, un Kalashnikov imbracciato: è questa la prima immagine del sospetto sparatore. La foto, scattata all’ingresso, è stata diffusa dal canale Ktsm.

Le autorità stanno indagando su un documento/manifesto di stampo razzista e anti-immigrati che inneggerebbe all’attentatore di Christchurch che in Marzo fece 49 morti in nuova Zelanda.

La polizia ha isolato almeno tre locali all’interno dell’edificio, che non è lontano dall’aeroporto internazionale di El Paso. Alcuni giorni fa due impiegati della stessa catena commerciale erano stati uccisi a colpi d’arma da fuoco a Southaven in Mississippi; e sabato scorso, un 19enne di origini italo-iraniane, con simpatie suprematiste, ha aperto il fuoco sulla folla al Gillroy Garlic Festival in California e ha ucciso tre persone, tutti giovanissimi: un bimbo di 6 anni, un’adolescente di 13 e un ragazzo di 25.

“Terribile sparatoria a El Paso, in Texas. Le notizie sono bruttissime, diversi morti”. Con poche righe il presidente americano ha commentato su Twitter la sparatoria in Texas. “Al lavoro con autorità statali e locali e con forze di sicurezza. Parlato con il governatore per garantire pieno sostegno dal governo federale”, assicura quindi Trump”.

“Oggi la comunità di El Paso è stata travolta da un insensato atto di violenza. Il nostri cuori sono rivolti alle vittime alle vittime di questa orribile sparatoria e all’intera comunità di El Paso. Ho chiesto a tutti i texani di rivolgere le loro preghiere alle vittime e ai loro familiari”. Lo ha scritto in un comunicato diffuso su Twitter il governatore del Texas, Greg Abbott, prima di raggiungere il luogo della strage. “Lo Stato del Texas – ha aggiunto – sta facendo tutto quanto nelle sue possibilità per perseguire gli autori di questo atto insensato”.