Sport e Benessere – La costanza – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis.

Cagliari, 3 Ago 2019 – Che lo si accetti o no, la costanza e l’aderenza al piano prestabilito in un progetto di ricomposizione corporea è tutto.

La capacità di saper essere concentrati per un obbiettivo di questo tipo la fa da padroni.

Non bisogna mai dimenticare dove si vuole arrivare né dimenticare che ci vuole tempo.

In queste settimane negli articoli che ho scritto sono stato ripetitivo ma l’ho ritenuto necessario.

Il tempo è fondamentale.

Il tempo di capire la situazione iniziale in cui ci troviamo capendo qual è il nostro “Total Daily Energy Expenditure” (TDEE ) cioè il nostro dispendio energetico giornaliero totale, è il primo passo assieme al resto delle informazioni anamnestiche.

Il tempo per stabilire un piano individualizzato, preciso e basato su criteri scientifici è fondamentale.

La nostra esperienza è fondamentale.

Il nostro empirismo e il nostro modo di ragionare al servizio della scienza e di voi clienti è fondamentale.

La nostra esposizione a voi di un chiaro piano di lavoro ricco di pratica, divulgazione e dati è fondamentale.

La scelta da parte vostra di un Personal Trainer serio e preparato è fondamentale.

La scelta da parte nostra di privilegiare clienti motivati e diligenti è fondamentale.

Senza tutto questo è come se si partisse per un viaggio per arrivare ad una destinazione conosciuta, con mezzo di trasporto difettoso, percorso ignoto, autista senza patente e noi nel bagagliaio.

Ecco nel bagagliaio.

Vedo conoscenti che a volte si dannano la vita per avere il fisico che desiderano.

Sembra che potendo viaggiare comodi scelgano volontariamente di stressarsi e sentire tutte le buche e i dossi mettendosi nel bagagliaio.

Poi ci sono quelli che vogliono avere il fisico che desiderano riscrivendo i libri universitari di biomeccanica, anatomia, fisiologia e nutrizione.

Dicono che le hanno provate tutte, ma Nutrizionisti e Personal Trainer non sono riusciti ad aiutarli.

Per poi scoprire che vogliono fare tutto a modo loro, perché ormai hanno capito come fare e mettono in discussione ogni cosa che dici.

Questi sono i passeggeri che hanno il mal d’auto, si lamentano per tutto il viaggio, fanno venire il mal d’auto pure a te e si rifiutano di prendere una pastiglia per risolvere il problema.

Liberarsene quanto prima è fondamentale.

Fondamentale è capire cosa è fondamentale in questo ambito.

Il fondamento o anche il sostegno di cui ci dobbiamo dotare.

Un sostegno da allenare e che ci garantirà il risultato, aldilà delle nostre potenzialità fisiche e mentali oltre che dei nostri talenti.

Alleniamo la costanza nel fare le cose.

Allenando questa riusciremo ad essere maggiormente coerenti con i nostri obbiettivi e arriveremo dove vogliamo. A.M.

Condividi su...