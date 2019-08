Gdf Cagliari – Arrestato uno spacciatore di 44 anni e sequestrate 13 dosi di cocaina e 3 grammi di hashish.

Cagliari, 3 Ago 2019 – La quotidiana attività di controllo economico del territorio, rafforzata ed intensificata durante il periodo estivo grazie anche al rinforzo di personale disposto dal Comando Generale che ha inviato sull’isola un’aliquota di Allievi Finanzieri provenienti dai Reparti d’Istruzione, viene indirizzata, da un lato al contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti e dall’altro ad intercettare e stroncare le attività di spaccio, sia minute che organizzate.

Infatti durante un servizio di perlustrazione del territorio, una pattuglia di Baschi Verdi, a Quartu S. Elena, ha notato, all’altezza di Via Asproni, il “classico” movimento di persone legato ad un’attività di spaccio: atteggiamento circospetto e guardingo, rapido ingresso all’interno di un palazzo o di un’abitazione, allontanamento veloce cercando di non dare nell’occhio. Quindi i militari della Gdf hanno tenuto sotto osservazione questa circostanza e poi hanno deciso far scattare il blitz ed entrare nello stabile, dirigendosi nell’appartamento del presunto spacciatore.

Qui hanno trovato un uomo di 44 anni – già gravato da precedenti di polizia specifici -, al quale, all’esito della perquisizione domiciliare, è stato contestato il possesso di 13 dosi di cocaina (per un totale di 3,680 grammi) e 3 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e 580 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

A questo punto l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e questa mattina è stato portato davanti al giudice monocratico che la direttissima durante la quale è stato convalidato il provvedimento restrittivo e fissato per il prossimo 6 settembre la nuova udienza. Nel frattempo l’arrestato è stato messo agli arresti domiciliari.

Dall’inizio dell’anno, sono 180 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui 24 minorenni), 15 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 17 gli arrestati.