Stamane a Cagliari il sindaco ha incontrato il direttore delle Entrate

Cagliari, 2 Ago 2019 – Il sindaco Paolo Truzzu e il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Carmelo Rau, si sono incontrati stamattina al Municipio.

Un colloquio cordiale e proficuo che pone le basi per rafforzare la sinergia tra le due amministrazioni, facendo leva sulla profonda conoscenza delle dinamiche socio-economiche del territorio, che può vantare il personale del Comune.

Durante il colloquio di oggi (venerdì 2 agosto 2019), sia il sindaco di Cagliari, che il direttore regionale, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione per svolgere al meglio le funzioni pubbliche esercitate, con particolare riguardo al massimo soddisfacimento alla domanda di servizio dei cittadini. Com

