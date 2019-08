Dighe: ritardi nell’utilizzo dei fondi per Olai e Govossai, l’assessorato dei Lavori Pubblici chiede il commissariamento di Abbanoa

Cagliari, 2 agosto 2019 – Il capitolo opere idrauliche entra tra le richieste di commissariamento avanzate dall’assessorato dei Lavori Pubblici. L’Assessore Frongia ha infatti chiesto al Governo che tra le opere ritenute strategiche, i cui lavori risultano in forte ritardo, venga nominato un commissario straordinario in capo all’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Adis. Nel caso di quelle idrauliche l’Assessore ha individuato tra le opere più urgenti le dighe di Olai e Govossai, di pertinenza di Abbanoa, finanziare con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, Fsc.

“La realizzazione e messa in sicurezza delle opere pubbliche è in assoluto il primo obiettivo di questo Assessorato – spiega in una nota l’assessore Frongia – Il ritardo nell’utilizzo dei finanziamenti relativi a due importanti dighe come quella di Olai e Govossai è causa della mancata realizzazione di opere di importanza strategica per l’Isola e mette a forte rischio il mantenimento dei finanziamento stesso. L’inserimento dei due interventi nella procedura di commissariamento è finalizzato a ridurre considerevolmente i tempi di progettazione e appalto, consentendo di rispettare le scadenze imposte”.

Nel primo caso, diga Govossai, il Gestore avrebbe dovuto procedere con gli interventi di consolidamento strutturale (finanziamento di euro 4.500.000); nel secondo caso, diga sul Rio Olai, si sarebbe dovuto procedere con interventi di manutenzione straordinaria (finanziamento di euro 4.000.000). Com