Arrestato un elettricista di Calasetta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Calasetta (Su), 2 Ago 2019 – Nell’ambito di mirato servizio di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Calasetta, hanno arrestato, nella flagranza di reato, C.C., di 55 anni, elettricista disoccupato di Carbonia ma da tempo residente a Calasetta, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operaio era sospettato di spacciare droga e già da qualche tempo i militari del paese costiero ne studiavano i movimenti. E ieri, nel tardo pomeriggio, in seguito all’ennesimo servizio di controllo e osservazione, è stato intercettato in piazza e controllato, per essere poi condotto presso la propria abitazione dove per la perquisizione domiciliare durante la quale è stato trovato in possesso di oltre trenta grammi di cocaina, in parte suddivisa in più dosi e pronta per la cessione, oltre ad un bilancino elettronico di precisione con tracce evidenti della stessa sostanza stupefacente, ed altro materiale chiaramente destinato al confezionamento dello stupefacente in porzioni adeguate alla cessione al dettaglio. Inoltre sono stati sequestrati un blocco notes con gli appunti scrupolosamente riepilogativi dell’attività di cessione con la rendicontazione di somme ricevute e quantitativo di sostanza ceduta e cento euro in contanti ritenuto provento dell’illecita attività illecita.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa di comparire quest’oggi davanti al giudice monocratico presso il tribunale di Cagliari per il rito direttissimo durante il quale il provvedimento restrittivo è stato convalidato e rinviato ai primi di ottobre la nuova udienza, per i termini a difesa ed essendo il 55 enne incensurato è stato rimesso in libertà.