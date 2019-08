Trasporti pubblici, Michele Pais: approvato il disegno di legge che garantisce le tariffe agevolate agli studenti sardi.

Cagliari, 1 Ago 2019 – Più risorse per agevolare le tariffe per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico e per fronteggiare il problema della dispersione scolastica.

Nel Disegno di Legge, afferma in un comunicato il presidente del Consiglio Sardegna – approvato questa mattina dal Consiglio regionale, è previsto anche un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro, incrementando così la spesa annua di 14 milioni di euro a carico della Regione.

“Sono così garantiti i diritti degli studenti sardi – continua il Presidente Pais – perché le situazioni di disagio dei numerosi studenti fuori sede che utilizzano il trasporto pubblico, non possono rappresentare un freno al diritto allo studio. Questa importante misura va incontro anche all’esigenza di contrastare la dispersione scolastica, fenomeno che tutte le istituzioni sarde, ed il Consiglio Regionale in primis, si impegnano a contrastare per garantire dignità e futuro ai nostri figli”.

Sempre in materia di Trasporti il Presidente Pais interviene sulla tratta ferroviaria del nordovest Sardegna.

“A fine ottobre 2019 la tratta ferroviaria che collega Sassari con Alghero riaprirà e l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde sta seguendo con attenzione l’andamento dei lavori. L’adeguamento ai nuovi sistemi di controllo, per i quali il Ministero dei Trasporti ha stanziato 31,6 milioni di euro per le tratte ferroviarie Sassari-Alghero e Sassari-Sorso, stanno comportando lunghi lavori che però proseguono a tappe forzate. La tratta Olmedo-Alghero – precisa Pais – potrebbe riaprire il 15 settembre in occasione dell’inizio dell’anno scolastico”.

“Le infrastrutture della nostra isola sono una priorità – conclude Il Presidente Michele Pais – ed i disagi che oggi sono costretti ad affrontare i cittadini sardi, saranno ripagati con opere che garantiranno sicurezza e sistemi di controllo moderni e che ci consentiranno di non intervenire per i prossimi decenni”. Red