Moda sotto le stelle a Pula 2019

Pula (Ca), 1 Ago 2019 – Continua il percorso itinerante in Sardegna di Capoterra 2000 & Emme Comunicazione che offre l’opportunità ai talenti sardi della moda e non solo di svelare la loro arte incoraggiando in maniera concreta il turismo.

Venerdì 2 Agosto, dalle 21.30, a Pula, Capoterra 2000, in collaborazione con la Sarip Group di Andrea Piras e il comune di Pula, realizza un’ulteriore manifestazione di moda e spettacolo. L’ incantevole Piazza del Popolo – punto nevralgico della perla turistica del sud- ovest della Sardegna – arricchisce così la movida estiva con il defilé delle creazioni degli orafi e degli stilisti sardi:

Luisella Arrais, Bortolussi Roberto, Anna Catalano, Maria Conte, Nicoletta Demontis, Adriana Do Santos, Atelier Marcello Orioni, Dina Pinchuk, Marinella Porru, Federica Ragazzo, Paola Sailis, My Sardinia Style, Natali Travina.

Capoterra 2000, fortemente integrata nelle dinamiche sociali e comunicative, attualmente si avvale della stretta collaborazione dei media partner: SardegnaEventi24 (piattaforma in Sardegna di giornalismo partecipativo dedicata agli eventi, all’approfondimento e al turismo), EjaTv (webTv, la televisione dei sardi e dei loro idiomi), Cronache Nuoresi (informazione online di Nuoro e del nuorese) e Terra de Punt (casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva).

L’evento condotto dalla presentatrice Arianna Accorte non lesina ai presenti esilaranti momenti con l’immancabile showman Antonio Correa, la cantante Giulia Pau, la ballerina Chiara Corrias, la Fit Latin di Marika Sommese. Com