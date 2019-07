Prefettura Cagliari – Gestione della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. – anno 2019

Cagliari, 30 Lug 2019 – La Prefettura di Cagliari in un comunicato rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla Gestione della Riserva Fondo Lire U.n.r.r.a. per l’anno 2019 è stato ulteriormente prorogato al 30 agosto 2019 ore 12.00.

Allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti all’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.n.r.r.a. per l’anno 2019 e ad integrazione dello stesso, si precisa che i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa per 1.800.000,00 euro sono destinati con carattere prioritario a progetti socio-assistenziali ivi indicati aventi come destinatari cittadini italiani e soggetti ad essi equiparati anche ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 25 luglio, n. 286 – T.U. Immigrazione (“stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno”). Com